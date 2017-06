Włącz Alerty BIK przed wakacyjnym wyjazdem

Dowód osobisty trzymaj zawsze przy sobie. Jeśli masz takie możliwości, przechowuj dokument w hotelowym sejfie. Nie zostawiaj dowodu osobistego w hotelowych recepcjach, w wypożyczalniach sprzętu i innych miejscach, gdzie dostęp do dokumentu mogą mieć osoby trzecie. Na co dzień trzymaj portfel z dokumentami przy sobie, a jeśli przechowujesz go w torebce bądź teczce pamiętaj, aby ją zamykać i mieć w zasięgu wzroku. Zarejestruj się na portalu BIK – w przypadku utraty dowodu osobistego, wyłączysz go z obiegu jednym kliknięciem i nikt nie będzie mógł się nim posłużyć zaciągając zobowiązania w Twoim imieniu. Uruchom Alerty BIK, które najskuteczniej chronią przed wyłudzeniem kredytu na twoje dane.