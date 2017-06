Eksperci direct.money.pl

Do wakacji pozostało już niewiele czasu, dlatego tym razem postanowiliśmy sprawdzić ofertę banków pod kątem produktów, które najlepiej sprawdzą się podczas zagranicznych wyjazdów. Karta wielowalutowa banku PKO BP to wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które z powodzeniem zastąpi gotówkę. Sprawdź, dlaczego właśnie ten produkt otrzymał Certyfikat direct.money.pl.

Grecja, Hiszpania, a może Chorwacja? Polacy chętnie spędzają wakacje za granicą i wykonują coraz więcej transakcji walutowych. Przed wyjazdem do obcego kraju warto przemyśleć, jak rozwiążemy kwestię płatności. Możemy wymienić pieniądze w kantorze i zabrać ze sobą gotówkę albo skorzystać z karty płatniczej. Posiadanie dużej ilości gotówki, którą musimy zabrać, jeśli wyjeżdżamy na dłuższy czas, jest nie tylko niewygodne, ale przede wszystkim niebezpieczne. Z tego względu warto przyjrzeć się bliżej dostępnym na rynku kartom płatniczym. Do wyboru mamy tradycyjną kartę debetową w złotych oraz kartę walutową.

Obecnie niemal wszystkie karty debetowe dołączone do bieżących rachunków mogą być przez nas używane również za granicą. Pamiętajmy jednak, że są to usługi dodatkowe płatne. Z reguły banki pobierają prowizję za przewalutowanie transakcji oraz za wypłatę środków z bankomatów znajdujących się za granicą. W związku z tym, że banki korzystają z różnych kursów walutowych, nigdy do końca nie wiemy, ile będzie nas kosztować dany zakup w przeliczeniu na złotówki. Dużo prostszym oraz wygodniejszym rozwiązaniem są więc karty walutowe. Płacąc nimi, nie ponosimy kosztów prowizji i możemy dokładnie kontrolować swój budżet.

Co zyskujesz, wybierając kartę wielowalutową PKO BP?

Karta wielowalutowa PKO BP Mastercard jest kartą debetową. Co to oznacza? Karta jest wydawana do konta osobistego w PKO Banku Polskim prowadzonego w PLN. W zależności od tego, w jakiej walucie chcemy dokonywać transakcji, możemy do naszego konta osobistego podpiąć konto walutowe (w EUR, GBP lub USD). Sami decydujemy, z ilu rachunków chcemy korzystać. Otrzymujemy jedną kartę, którą możemy płacić aż w czterech różnych walutach bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat za przewalutowanie transakcji. Jeśli dokonamy zakupu w innej walucie niż EUR, GBP lub USD, transakcja zostanie przewalutowana na PLN zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie karty. W przeciwieństwie do kart kredytowych wszystkie transakcje dokonane kartą wielowalutową są realizowane w oparciu o środki, które posiadamy na rachunku.

Jakie korzyści daje karta wielowalutowa PKO?

0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie kartą wydaną do Konta Aurum i Konta Platinium II

Uniwersalna jedna karta nawet do czterech kont (złotówkowego i podpiętych kont walutowych)

Brak dodatkowych prowizji za przewalutowanie operacji zagranicznych

Brak opłat za kartę

Produkt PKO BP jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które często podróżują i dokonują transakcji w różnych walutach. Teraz zamiast kilku kart do poszczególnych rachunków, możemy zabrać jedną i dokonywać nią zarówno płatności tradycyjnych, zbliżeniowych, jak i płacić za zakupy w internecie oraz wypłacać i wpłacać gotówkę z bankomatów. Karta jest dostępna dla Klientów Bankowości Osobistej jako standardowa karta do konta na warunkach cenowych obowiązujących w aktualnej Taryfie opłat i prowizji.

Bezpieczne rozwiązanie

Karta wielowalutowa PKO BP to również bezpieczeństwo naszych finansów podczas zagranicznych wyjazdów. Posiadacze karty mogą zdefiniować maksymalne dzienne limity operacji internetowych, bezgotówkowych oraz gotówkowych. Jest to opcja dostępna zarówno w oddziałach banku, jak i serwisie iPKO oraz aplikacji IKO. Za pomocą serwisu internetowego możemy również zastrzec kartę w razie jej utraty oraz zamówić nową kartę. Od momentu, gdy zgłosimy utratę karty, bank ponosi odpowiedzialność za wszystkie transakcje, które zostały nią dokonane. Karta wielowalutowa PKO zapewni nam więc komfort, którego nie uzyskamy, zabierając na wakacje gotówkę.

Jak otrzymać kartę wielowalutową?

Klienci, którzy mają już konto osobiste prowadzone w ramach Bankowości Osobistej w PKO BP, mogą zamówić kartę wielowalutową w serwisie iPKO, telefonicznie lub w oddziale Banku. Osoby, które dotychczas nie korzystały z oferty PKO BP, będą musiały najpierw założyć konto (Konto Aurum albo Konto Platinium II), a następnie zamówić do niego kartę. Aby otworzyć rachunek walutowy, wystarczy zalogować się do serwisu iPKO, wybrać walutę, w jakiej chcemy prowadzić konto, a następnie potwierdzić otwarcie rachunku kodem z narzędzia autoryzacji. Co więcej, do 31.12.2017 r. obowiązuje promocja, w ramach której nie zapłacimy także za prowadzenie rachunku walutowego w EUR, GBP lub USD. Wystarczy, że wskażemy rachunek walutowy, jako ten, który podpięliśmy do karty z funkcją wielowalutową.

Certyfikat direct.money.pl dla najlepszych ofert na rynku

Eksperci direct.money.pl prześwietlają oferty bankowe i wybierają najlepsze z nich. Nasz Certyfikat przyznajemy produktom, które są korzystne dla klientów i odznaczają się jasnymi warunkami. Karta wielowalutowa w banku PKO BP to z pewnością produkt godny polecenia. Dzięki niej możemy płacić za granicą wygodnie, bezpiecznie i bez dodatkowych kosztów.

